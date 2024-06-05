ВАКС вирішив не змінювати суму застави "слузі" Клочко

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинною 12 млн грн застави народному депутату від «Слуги народу» Андрію Клочко, підозрюваного у незаконному збагаченні. Апеляції сторони захисту та звинувачення відхилили судді Андрій Никифоров, Сергій Боднар та Данила Чорненька. Посилаючись на дані Центру протидії корупції, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, прокурор просив збільшити заставу і становити її в розмірі 15,1 млн грн. Тоді як захист «слуги народу» намагався переконати суд, що 12 млн грн то забагато для Клочка. Адвокати підозрюваного також заявляли, що ризики, на які посилається прокурор, насправді нібито відсутні.

«Тому захист просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання або обмежитись вже внесеною сумою в розмірі 2,99 млн грн» , – зазначили в ЦПК.

Нагадаємо, антикорупційні органи підозрюють Андрія Клочка в незаконному збагаченні на 11 млн грн. У 2020-2021 роках він нажив майна вартістю 25 млн грн, хоча офіційно разом із дружиною заробив заледве 14 млн грн. За короткий проміжок часу депутат купив три земельні ділянки в Київській області, п’ять квартир у столиці, два нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz. Частину майна він оформив на родичів.

10 травня ВАКС обрав запобіжний захід Клочку у вигляді 12 млн грн. Також йому встановили низку процесуальних зобов’язань.