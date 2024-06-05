ВАКС решил не менять сумму залога "слуге" Клочко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе 12 млн грн залога народному депутату от «Слуги народа» Андрею Клочко, подозреваемого в незаконном обогащении. Апелляции стороны защиты и обвинения отклонили судьи Андрей Никифоров, Сергей Боднар и Даниила Черненькая. Ссілаясь на данные Центра противодействия коррупции, сообщает Зеркало недели.

В частности, прокурор просил увеличить залог и составить его в размере 15,1 млн грн. Тогда как защита «слуги народа» пыталась убедить суд, что 12 млн грн это слишком много для Клочка. Адвокаты подозреваемого также заявляли, что риски, на которые ссылается прокурор, на самом деле отсутствуют.

«Поэтому защита просила выбрать меру пресечения в виде личного обязательства или ограничиться уже внесенной суммой в размере 2,99 млн грн» , – отметили в ЦПК.

Напомним, антикоррупционные органы подозревают Андрея Клочко в незаконном обогащении на 11 млн грн. В 2020-2021 годах он нажил имущество стоимостью 25 млн грн, хотя официально вместе с женой заработал едва ли 14 млн грн. За короткий промежуток времени депутат купил три земельных участка в Киевской области, пять квартир в столице, два нежилых помещения, а также автомобили Tesla и Mersedes-Benz. Часть имущества он оформил на родственников.

10 мая ВАКС избрал меру пресечения Клочку в размере 12 млн грн. Также он установил ряд процессуальных обязательств.