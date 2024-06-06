Франція виділить Україні 650 млн євро на підтримку ключових секторів – ЗМІ

Президенти України і Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон підпишуть дві угоди щодо виділення Парижем 650 мільйонів євро у вигляді позик і пожертвувань для Києва з метою підтримки місцевих органів влади та критичної інфраструктури, зокрема енергетичної.﻿ Про це повідомляє французьке видання LeMonde, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Очікується, що сторони підпишуть відповідні документи 7 червня.

В Єлисейському палаці зазначили, що перша угода дозволить надати Французькому агентству розвитку "попередні кошти у розмірі 400 мільйонів євро у вигляді позик, і 50 мільйонів у вигляді пожертвувань до 2027 року", щоб "розширити свою діяльність в Україні".

Це дозволить надавати підтримку в енергетичному та транспортному секторах України, зокрема для розвитку "адміністративної спроможності".

Друга угода стосуватиметься створення "фонду підтримки" критичної інфраструктури. Туди буде спрямовано 200 мільйонів євро "для підтримки французьких компаній у майбутніх тендерах" у сферах:

енергетики,

транспорту,

водопостачання,

санітарії,

охорони здоров’я,

сільського господарства.

У Єлисейському палаці розповіли, що ці кошти будуть використані для фінансування "важливих проектів, зміцнення або доповнення несправної енергетичної інфраструктури", оскільки вони, зокрема, піддаються обстрілам та ударам з боку Росії.