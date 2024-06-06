Франция выделит Украине 650 млн евро на поддержку ключевых секторов – СМИ

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подпишут два соглашения о выделении Парижем 650 миллионов евро в виде ссуд и пожертвований для Киева для поддержки местных органов власти и критической инфраструктуры, в частности энергетической.﻿ Об этом сообщает французское издание LeMonde, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Ожидается, что стороны подпишут соответствующие документы 7 июня.

В Елисейском дворце отметили, что первое соглашение позволит предоставить Французскому агентству развития "предварительные средства в размере 400 миллионов евро в виде ссуд, и 50 миллионов в виде пожертвований до 2027 года", чтобы "расширить свою деятельность в Украине".

Это позволит оказывать поддержку в энергетическом и транспортном секторах Украины, в частности, для развития "административной способности".

Второе соглашение будет касаться создания "фонда поддержки" критической инфраструктуры. Туда будет направлено 200 миллионов евро "для поддержки французских компаний в будущих тендерах" в сферах:

энергетики,

транспорта,

водоснабжение,

санитарии,

здравоохранения,

сельское хозяйство.

В Елисейском дворце рассказали, что эти средства будут использованы для финансирования важных проектов, укрепления или дополнения неисправной энергетической инфраструктуры, поскольку они, в частности, подвергаются обстрелам и ударам со стороны России.