Суд відклав розгляд справи про втручання Трампа у вибори

Справа про втручання у вибори в штаті Джорджія проти Дональда Трампа та кількох співвідповідачів офіційно призупинена, поки розглядається питання про усунення окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс в апеляційному суді.﻿ З посиланням на MSNBC, повідомляє Українська правда.

Наказ про призупинення справи, виданий апеляційним судом штату в середу, з'явився після того, як раніше цього тижня суд призначив орієнтовну дату слухання апеляції на жовтень.

Це означає, що до виборів судовий процес у справі проти ймовірного кандидата в президенти від Республіканської партії не відбудеться.