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Суд відклав розгляд справи про втручання Трампа у вибори
Справа про втручання у вибори в штаті Джорджія проти Дональда Трампа та кількох співвідповідачів офіційно призупинена, поки розглядається питання про усунення окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс в апеляційному суді. З посиланням на MSNBC, повідомляє Українська правда.
Наказ про призупинення справи, виданий апеляційним судом штату в середу, з'явився після того, як раніше цього тижня суд призначив орієнтовну дату слухання апеляції на жовтень.
Це означає, що до виборів судовий процес у справі проти ймовірного кандидата в президенти від Республіканської партії не відбудеться.