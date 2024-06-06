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Суд отложил рассмотрение дела о вмешательстве Трампа в выборы
Дело о вмешательстве в выборы в штате Джорджия против Дональда Трампа и нескольких соответчиков официально приостановлено, пока рассматривается вопрос об отстранении окружного прокурора округа Фултон Фани Уиллис в апелляционном суде. Со ссылкой на MSNBC, сообщает Украинская правда.
Приказ о приостановлении дела, изданный апелляционным судом штата в среду, появился после того, как ранее на этой неделе суд назначил ориентировочную дату слушания апелляции на октябрь.
Это означает, что до выборов судебный процесс по делу против вероятного кандидата в президенты от Республиканской партии не состоится.