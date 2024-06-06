Попри постачання, армія РФ все ще має перевагу в артснарядах - ISW
Артилерійські боєприпаси, які надав Захід, почали надходити до українських військ на фронті, хоча і не в достатніх обсягах. З посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Українські солдати, які діють поблизу Вовчанська (на північний схід від Харкова), розповіли виданню Telegraph, що боєприпаси, надані Заходом, почали надходити на їхню ділянку фронту, але російські сили в цьому районі все ще зберігають перевагу в боєприпасах.
Один український солдат сказав журналістам, що російські сили все ще зберігають перевагу в артилерії п'ять до одного.
Інший український солдат повідомив естонському виданню ERR, що боєприпаси, надані Заходом, почали "просочуватися" на лінію фронту, але ще не набули значних масштабів. Український солдат заявив, що російські війська продовжують мати "значну перевагу" в боєприпасах.
За оцінками ISW, російські війська намагаються досягти значних тактичних і оперативних переваг до того, як американська військова допомога надійде до українських сил на фронті в повному обсязі. Після прибуття першої зброї, наданої Заходом, досягнення тактичного і оперативного ефекту на фронті займе деякий час.
Ключові висновки ISW за 5 травня:
- Офіційні особи США продовжують намагатися роз'яснити політику США щодо здатності України завдавати ударів по обмеженому колу російських військових об'єктів на території Росії за допомогою озброєння, наданого США, але публічна комунікація щодо політики США залишається нечіткою.
- За повідомленнями, артилерійські боєприпаси, надані Заходом, почали надходити до українських військ на фронті, хоча і не в таких обсягах, які б дозволили українським військам повністю подолати нинішню перевагу російських військових в артилерійських снарядах.
- Російські ракетні удари та удари безпілотників завдали значної довгострокової шкоди українській енергосистемі, а влітку 2024 року Україна, за повідомленнями, зіткнеться з ще більшими енергетичними обмеженнями.
- Українське видання "Ліга" повідомило 4 червня, що джерело в Головному управлінні військової розвідки (ГУР) України заявило, що в окупованій Україні та поблизу міжнародного кордону зосереджено близько 550 000 російських військових і воєнізованих підрозділів.
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