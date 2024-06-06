Несмотря на поставки, армия РФ все еще имеет преимущество в артснарядах - ISW

Артиллерийские боеприпасы, которые предоставил Запад, начали поступать в украинские войска на фронте, хотя и не в достаточных объемах.﻿﻿ Со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Украинские солдаты, действующие вблизи Волчанска (к северо-востоку от Харькова), рассказали изданию Telegraph, что боеприпасы, предоставленные Западом, начали поступать на их участок фронта, но российские силы в этом районе все еще сохраняют преимущество в боеприпасах.

Один украинский солдат сказал журналистам, что российские силы все еще сохраняют преимущество в артиллерии пять к одному.

Другой украинский солдат сообщил эстонскому изданию ERR, что боеприпасы, предоставленные Западом, начали "просачиваться" на линию фронта, но еще не приобрели значительных масштабов. Украинский солдат заявил, что российские войска продолжают иметь "значительное преимущество" в боеприпасах.

По оценкам ISW, российские войска пытаются достичь значительных тактических и оперативных преимуществ до того, как американская военная помощь поступит к украинским силам на фронте в полном объеме. После прибытия первого оружия, предоставленного Западом, достижение тактического и оперативного эффекта на фронте займет некоторое время.

Ключевые выводы ISW за 5 мая: