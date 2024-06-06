Несмотря на поставки, армия РФ все еще имеет преимущество в артснарядах - ISW
Артиллерийские боеприпасы, которые предоставил Запад, начали поступать в украинские войска на фронте, хотя и не в достаточных объемах. Со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Украинские солдаты, действующие вблизи Волчанска (к северо-востоку от Харькова), рассказали изданию Telegraph, что боеприпасы, предоставленные Западом, начали поступать на их участок фронта, но российские силы в этом районе все еще сохраняют преимущество в боеприпасах.
Один украинский солдат сказал журналистам, что российские силы все еще сохраняют преимущество в артиллерии пять к одному.
Другой украинский солдат сообщил эстонскому изданию ERR, что боеприпасы, предоставленные Западом, начали "просачиваться" на линию фронта, но еще не приобрели значительных масштабов. Украинский солдат заявил, что российские войска продолжают иметь "значительное преимущество" в боеприпасах.
По оценкам ISW, российские войска пытаются достичь значительных тактических и оперативных преимуществ до того, как американская военная помощь поступит к украинским силам на фронте в полном объеме. После прибытия первого оружия, предоставленного Западом, достижение тактического и оперативного эффекта на фронте займет некоторое время.
Ключевые выводы ISW за 5 мая:
- Официальные лица США продолжают пытаться разъяснить политику США относительно способности Украины наносить удары по ограниченному кругу российских военных объектов на территории России с помощью вооружения, предоставленного США, но публичная коммуникация относительно политики США остается нечеткой.
- По сообщениям, артиллерийские боеприпасы, предоставленные Западом, начали поступать в украинские войска на фронте, хотя и не в таких объемах, которые бы позволили украинским войскам полностью преодолеть нынешнее преимущество российских военных в артиллерийских снарядах.
- Российские ракетные удары и удары беспилотников нанесли значительный долгосрочный ущерб украинской энергосистеме, а летом 2024 года Украина, по сообщениям, столкнется с еще большими энергетическими ограничениями.
- Украинское издание "Лига" сообщило 4 июня, что источник в Главном управлении военной разведки (ГУР) Украины заявил, что в оккупированной Украине и вблизи международной границы сосредоточено около 550 000 российских военных и военизированных подразделений.
- Глава России Владимир Путин заявил 4 июня, что бывший министр обороны и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу будет координировать усилия по наращиванию российского оборонно-промышленного потенциала вместе с бывшим губернатором Тульской области и помощником президента Алексеем Дюминым и заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым.
- Очевидное понижение в должности бывшего первого вице-спикера Совета Федерации и секретаря "Единой России" Андрея Турчака 4 июня, вероятно, является частью постоянных усилий Путина, направленных на отстранение от власти политических и военных деятелей, нарушивших его доверие в 2023 году.
- Недавнее заседание назначенного Кремлем Российского совета по правам человека, посвященное миграционной политике России, отражает конкурирующие императивы России по привлечению мигрантов, чтобы компенсировать дефицит рабочей силы в России, а также удовлетворить свои ультранационалистические антимигрантские настроения.
- Председатель Росгвардии Чеченской Республики и депутат Госдумы России Адам Делимханов обвинил заместителя председателя Госдумы и председателя партии "Новые люди" Владислава Даванкова в том, что он противоречит российской Конституции и пытается разделить российское общество, разоблачая постоянное напряжение между попытками Чечни действовать автономно и усилиями российского государства регулировать исламские экстремистские угрозы со стороны мигрантов и коренных мусульманских общин.
- Российская государственная газовая компания "Газпром" считает, что вряд ли сможет восстановить объемы продаж газа, которые она потеряла после начала полномасштабного вторжения России в Украину, что иллюстрирует, как западные санкции имеют определенное долгосрочное влияние на российские источники доходов, поддерживающие военные усилия России.
- Российское издание журналистских расследований The Insider и молдавское издание Little Country 5 июня опубликовали расследование, в котором подробно описали, как бывший начальник Генерального штаба Молдовы Игорь Горган работал агентом от имени Главного управления Генерального штаба России (ГРУ).
- Недавно российские войска продвинулись на юго-восток от Купянска, вблизи Часового Яра, к западу от Авдеевки и на юго-запад от Донецка.
- Вероятно, Кремль уполномочил крымский филиал созданного Кремлем государственного фонда "Защитники Отечества" помогать предоставлять участникам боевых действий в составе российских частных военных компаний (ЧВК) легальный статус ветеранов, возможно, в рамках постоянных усилий государства по централизации контроля над нерегулярными формированиями.