Курс валют НБУ на 6 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 6 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 5 червня знизився до рівня 40.1254 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 43.6083 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 15 коп. до 51.2722 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 44.9685 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 6 коп. до 10.1283 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.125 400 EUR Євро 43.608 300 GBP Фунт стерлінгів 51.272 200 CHF Швейцарський франк 44.968 500 PLN Польський злотий 10.128 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.