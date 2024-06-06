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Курс валют НБУ на 6 червня

Курс валют НБУ на 6 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 6 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 5 червня знизився до рівня 40.1254 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 43.6083 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 15 коп. до 51.2722 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 44.9685 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 6 коп. до 10.1283 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.125 400 --0.1684
EUR Євро 43.608 300 --0.1588
GBP Фунт стерлінгів 51.272 200 --0.1467
CHF Швейцарський франк 44.968 500 --0.1256
PLN Польський злотий 10.128 300 --0.06

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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