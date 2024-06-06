Курс валют НБУ на 6 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 6 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 5 червня знизився до рівня 40.1254 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 43.6083 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився на 15 коп. до 51.2722 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 44.9685 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 6 коп. до 10.1283 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.125 400
|EUR
|Євро
|43.608 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.272 200
|CHF
|Швейцарський франк
|44.968 500
|PLN
|Польський злотий
|10.128 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.