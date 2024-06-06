Курс валют НБУ на 6 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 6 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 5 июня, понизился до уровня 40.1254 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 43.6083 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился на 15 коп до 51.2722 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 44.9685 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 6 коп до 10.1283 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.125400
|EUR
|Евро
|43.608300
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.272200
|CHF
|Швейцарский франк
|44.968500
|PLN
|Польский злотый
|10.128300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.