Курс валют НБУ на 6 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 6 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 5 июня, понизился до уровня 40.1254 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 43.6083 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 15 коп до 51.2722 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 44.9685 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 6 коп до 10.1283 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.125 400 EUR Евро 43.608 300 GBP Фунт стерлингов 51.272 200 CHF Швейцарский франк 44.968 500 PLN Польский злотый 10.128 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.