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Курс валют НБУ на 6 июня

Курс валют НБУ на 6 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 6 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 5 июня, понизился до уровня 40.1254 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 43.6083 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 15 коп до 51.2722 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 44.9685 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 6 коп до 10.1283 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.125400 --0.1684
EUR Евро 43.608300 --0.1588
GBP Фунт стерлингов 51.272200 --0.1467
CHF Швейцарский франк 44.968500 --0.1256
PLN Польский злотый 10.128300 --0.06

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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