Письменник Сергій Жадан долучився до Сил оборони

Письменник Сергій Жадан повідомив, що долучився до бригади Нацгвардії "Хартія" та проходить вишкіл.

Про це він написав﻿ у своєму Facebook.

"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія".Проходжу вишкіл.Служу українському народу" , – написав Жадан.

Сергій Жадан - український письменник, поет, перекладач, громадський діяч, фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма", автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловоград", "Месмопотамія", "Інтернат", а також поетичних збірок.