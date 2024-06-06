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Письменник Сергій Жадан долучився до Сил оборони
Письменник Сергій Жадан повідомив, що долучився до бригади Нацгвардії "Хартія" та проходить вишкіл.
Про це він написав у своєму Facebook.
"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія".Проходжу вишкіл.Служу українському народу", – написав Жадан.
Сергій Жадан - український письменник, поет, перекладач, громадський діяч, фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма", автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловоград", "Месмопотамія", "Інтернат", а також поетичних збірок.