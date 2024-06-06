Писатель Сергей Жадан присоединился к Силам обороны

Писатель Сергей Жадан сообщил, что присоединился к бригаде Нацгвардии "Хартия" и проходит обучение.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу" , - написал Жадан.

Сергей Жадан – украинский писатель, поэт, переводчик, общественный деятель, фронтмен групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма", автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловоград", "Месмопотамия", "Интернат", а также поэтических сборников.