У Краснодарському краї РФ вночі сталася пожежа на НПЗ

У ніч на четвер, 6 червня, у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу Кримскій вєтєр".

"Супутники фіксують пожежу на багатостраждальному НПЗ у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю" , - інформує Кримскій вєтєр.

19 травня безпілотники атакували НПЗ у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ. Згодом НПЗ припинив свою роботу.

﻿ t.me/Crimeanwind

﻿ t.me/Crimeanwind

Нагадаємо, ніч на 6 червня у Ростовській області прогриміла серія вибухів, а потім сталася пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Російські пропагандисти заявили, що удар БПЛА нібито завдали ЗСУ.

За кілька годин вибух пролунав у Білгородській області. Місцева влада заявила, що безпілотник атакував НПЗ на території Старооскольського міського округу.