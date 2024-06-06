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У Краснодарському краї РФ вночі сталася пожежа на НПЗ
У ніч на четвер, 6 червня, у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу Кримскій вєтєр".
"Супутники фіксують пожежу на багатостраждальному НПЗ у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю" , - інформує Кримскій вєтєр.
19 травня безпілотники атакували НПЗ у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ. Згодом НПЗ припинив свою роботу.
Нагадаємо, ніч на 6 червня у Ростовській області прогриміла серія вибухів, а потім сталася пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Російські пропагандисти заявили, що удар БПЛА нібито завдали ЗСУ.
За кілька годин вибух пролунав у Білгородській області. Місцева влада заявила, що безпілотник атакував НПЗ на території Старооскольського міського округу.