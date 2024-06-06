В Краснодарском крае РФ ночью произошел пожар на НПЗ

В ночь на четверг, 6 июня, в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Крымский ветер.

«Спутники фиксируют пожар на многострадальном НПЗ в Славянске-на-Кубани Краснодарского края» , — информирует Крымский ветер.

19 мая беспилотники атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ. Впоследствии НПЗ прекратил свою работу.

﻿ t.me/Crimeanwind

﻿ t.me/Crimeanwind

Напомним, ночь на 6 июня в Ростовской области прогремела серия взрывов, а затем произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Российские пропагандисты заявили, что удар БПЛА якобы нанесли ВСУ.

Через несколько часов взрыв прогремел в Белгородской области. Местные власти заявили, что беспилотник атаковал НПЗ на территории Старооскольского городского округа.