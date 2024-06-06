У Франції заарештували українця, який хотів підірвати військову техніку для ЗСУ

У Франції заарештували громадянина України родом із Донбасу, який хотів підірвати французьку військову техніку, призначену для України. Про це пише Le Journal du Dimanche, повідомляє Новое время.

Відомо, що українець потрапив до лікарні після того, як йому на обличчя потрапив перекис ацетону (вибухова речовина). За даними розслідування, він намагався виготовити саморобний вибуховий пристрій, щоб знищити французьку військову техніку, яку збираються передати українській армії.

Під час обшуку в його готельному номері знайшли кілька вибухівок та аміачну селітру — недорогу вибухову речовину, популярну серед терористів. Слідчі також виявили гроші, кілька фальшивих паспортів і стрілецьку зброю. Справу передали до Національної антитерористичної прокуратури, пише JDD.

За даними джерел видання, один зі знайдених пристроїв міг спричинити вибух у радіусі двох метрів. Його активацію можна було здійснити телефоном.

Агенти Головного управління внутрішньої безпеки МВС (DGSI) допитують українця, повідомило джерело JDD.