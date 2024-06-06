Во Франции арестовали украинца, который хотел взорвать военную технику для ВСУ

Во Франции арестовали гражданина Украины родом из Донбасса, который хотел взорвать французскую военную технику, предназначенную для Украины. Об этом пишет Le Journal du Dimanche, сообщает Новое время.

Известно, что украинец попал в больницу после того, как ему на лицо попала перекись ацетона (взрывчатое вещество). По данным расследования, он пытался изготовить самодельное взрывное устройство, чтобы уничтожить французскую военную технику, которую собираются передать украинской армии.

Во время обыска в его гостиничном номере нашли несколько взрывчаток и аммиачную селитру — недорогое взрывчатое вещество, популярное среди террористов. Следователи также обнаружили деньги, несколько фальшивых паспортов и стрелковое оружие. Дело передали в Национальную антитеррористическую прокуратуру, пишет JDD.

По данным источников издания, одно из найденных устройств могло вызвать взрыв в радиусе двух метров. Его активация могла быть произведена по телефону.

Агенты Главного управления внутренней безопасности МВД (DGSI) допрашивают украинца, сообщил источник JDD.