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ГУР знищило ще одне російське судно у Криму – джерело
Внаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міноборони України вранці 6 червня в Чорноморському тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів. Про це розповів співрозмовник в ГУР МО, повідомляє Українська правда.
"Вночі, о 3:45 пролунав вибух. Внаслідок операції ГУР знищено вороже судно, імовірно рейдовий буксир", – розповіло джерело.
Знищення російського судна підтвердив в ефірі національного телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.
"Сьогодні вночі знищено ще одне вороже судно в Чорноморській акваторії. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно і ще мінус один ворожий корабель", – зазначив він.
За словами Юсова, нинішня операція стала можливою в результаті прориву морських фортифікацій, які будував ворог, а потім уже – знищення чергового судна противника.
Паблік "Крыский ветер" писав, що в ніч на 6 червня було гучно в районі селища Чорноморське.