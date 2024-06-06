ГУР знищило ще одне російське судно у Криму – джерело

Внаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міноборони України вранці 6 червня в Чорноморському тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів.﻿﻿ Про це розповів співрозмовник в ГУР МО, повідомляє Українська правда.

"Вночі, о 3:45 пролунав вибух. Внаслідок операції ГУР знищено вороже судно, імовірно рейдовий буксир" , – розповіло джерело.

Знищення російського судна підтвердив в ефірі національного телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

"Сьогодні вночі знищен ﻿ о ще одне вороже судно в Чорноморській акваторії. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно і ще мінус один ворожий корабель" , – зазначив він.

За словами Юсова, нинішня операція стала можливою в результаті прориву морських фортифікацій, які будував ворог, а потім уже – знищення чергового судна противника.

Паблік "Крыский ветер" писав, що в ніч на 6 червня було гучно в районі селища Чорноморське.