ГУР уничтожило еще одно российское судно в Крыму – источник

В результате морской атаки Главного управления разведки Минобороны Украины утром 6 июня в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно оккупантов.﻿﻿ Об этом рассказал собеседник в ГУР МО, сообщает Украинская правда.

"Ночью, в 3:45 прогремел взрыв. В результате операции ГУР уничтожено вражеское судно, предположительно рейдовый буксир" , – рассказал источник.

Уничтожение российского судна подтвердил в эфире национального телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

"Сегодня ночью уничтожено еще одно вражеское судно в Черноморской акватории. Работа спецподразделений ГУР МО, морской удар, все точно и еще минус один вражеский корабль" , - отметил он.

По словам Юсова, нынешняя операция стала возможной в результате прорыва морских фортификаций, которые строил враг, а затем уже - уничтожение очередного судна противника.

Паблик "Крыский ветер" писал, что в ночь на 6 июня было громко в районе поселка Черноморское.