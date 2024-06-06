У Казахстані заявили, що країна дотримуватиметься санкцій проти РФ

Заступник прем'єр-міністра Казахстану Серік Жумангарін заявив, що його країна не підтримує санкції проти Росії, але дотримуватиметься їх, оскільки це «вигідно з економічного погляду». Про це пише Zakon.kz, повідомляє Новое время.

«Ми не є учасниками коаліцій, не підтримуємо цю односторонню санкційну політику, але ми будемо її дотримуватися, тому що нам це вигідно з економічної точки зору. У нас невелика економіка, природно, санкційного тиску ми не витримаємо. Тому ми постійно в діалозі, у нас є центри, які працюють безпосередньо зі США та Європейським союзом» , — заявив він.

Жумангарін також додав, що в рамках проведеної санкційної політики Казахстану вдається утримати свої позиції.