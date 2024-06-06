В Казахстане заявили, что страна будет придерживаться санкций против РФ

Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин заявил, что его страна не поддерживает санкции против России, но будет придерживаться их, поскольку это «выгодно с экономической точки зрения». Об этом пишет Zakon.kz, сообщает Новое время.

«Мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения. У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим. Поэтому мы постоянно в диалоге, у нас есть центры, которые работают непосредственно с США и Европейским союзом» , — заявил он.

Жумангарин также добавил, что в рамках проводимой санкционной политики Казахстану удается удержать свои позиции.