Спільнота журналістів Медіарух вимагає звільнити Гуменюк з нової посади

Спільнота Медіарух, яка об'єднує понад сотню журналістів та медійників, вимагає звільнити Наталю Гуменюк із нової посади заступника начальника управління комунікацій ОК Південь, повідомляє Детектор Медіа.

Представники медіа назвали її призначення ганебним, бо воно зневажає думку журналістів та інтереси суспільства.

Зазначається, що нове «неправдиве» призначення Гуменюк свідчить про «продовження помпадурних практик обмеження роботи журналістів з боку військових». Причетні до такого рішення використовували особисті та внутрішні зв'язки, поставивши під сумнів принципи демократії та свободи слова, попри протест професійної спільноти, зазначають представники медіа.

«Ми, учасники Медіаруху, з гідністю приймаємо цей „подарунок“ напередодні Дня журналіста, як прояв справжнього ставлення до медіа та наших читачів з боку командування Сил оборони України та цивільних осіб і чиновників, залучених до цього призначення» , — сказано у заяві.

Вони вимагають від військового та політичного керівництва країни, у тому числі Офісу президента, Міноборони, Генштабу та Сухопутних військ, невідкладно відкликати призначення та відсторонити Гуменюк від будь-яких посад, які передбачають взаємодію із ЗМІ від імені Сил оборони України.

Також медійники просять провести розслідування обставин цього призначення і ревізію діяльності пресцентру ОК Південь, робота якого, за словами журналістів, могла зазнати шкоди через призначення туди Наталії Гуменюк.