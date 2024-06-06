Сообщество журналистов Медиарух требует уволить Гуменюк с новой должности

Сообщество Медиарух, которое объединяет более сотни журналистов и медийщиков, требует уволить Наталью Гуменюк с новой должности заместителя начальника управления коммуникаций ОК Юг, сообщает Детектор Медиа.

Представители медиа назвали ее назначение позорным, потому что оно попирает мнение журналистов и интересы общества.

Отмечается, что новое «ложное» назначение Гуменюк свидетельствует о «продолжении помпадурных практик ограничения работы журналистов со стороны военных». Причастные к такому решению использовали личные и внутренние связи, поставив под сомнение принципы демократии и свободы слова, несмотря на протест профессионального сообщества, указывают представители медиа.

«Мы, участники Медиаруха, с достоинством принимаем этот „подарок“ накануне Дня журналиста, как проявление настоящего отношения к медиа и нашим читателям со стороны командования Сил обороны Украины и гражданских лиц и чиновников, причастных к этому назначению» , — говорится в заявлении.

Они требуют от военного и политического руководства страны, в том числе Офиса президента, Минобороны, Генштаба и Сухопутных войск, безотлагательно отозвать назначение и отстранить Гуменюк от любых должностей, которые предусматривают взаимодействие со СМИ от имени Сил обороны Украины.

Также медийщики просят провести расследование обстоятельств этого назначения и ревизию деятельности пресс-центра ОК Юг, работа которого, по словам журналистов, могла пострадать из-за назначения туда Натальи Гуменюк.