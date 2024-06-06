Зеленський запросив президентку Перу на Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Перу Діною Болуарте, яку запросив взяти участь у Саміті миру у Швейцарії.



Про це Зеленський повідомив﻿ у Telegram-каналі.

Він зазначив, що подякував за конкретні кроки на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності.

Президент Зазначив, що Перу голосувала за ключові резолюції ООН та припинення статусу Росії як постійного спостерігача при Організації американських держав (ОАД).

"Закликав зробити ще один крок на підтримку України та справедливого миру – узяти участь у Саміті миру у Швейцарії. Це підсилить представництво Латинської Америки" , – повідомив він.

Зеленський також запросив президентку Перу відвідати Україну.