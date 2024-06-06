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Зеленский пригласил президенту Перу на Саммит мира
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Перу Диной Болуарте, который пригласил принять участие в Саммите мира в Швейцарии.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.
Он отметил, что поблагодарил за конкретные шаги в поддержку Украины, ее суверенитет и территориальную целостность.
Президент отметил, что Перу голосовала за ключевые резолюции ООН и прекращение статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).
"Призвал сделать еще один шаг в поддержку Украины и справедливого мира – принять участие в Саммите мира в Швейцарии. Это усилит представительство Латинской Америки", – сообщил он.
Зеленский также пригласил президента Перу посетить Украину.