Зеленский пригласил президенту Перу на Саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Перу Диной Болуарте, который пригласил принять участие в Саммите мира в Швейцарии.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

Он отметил, что поблагодарил за конкретные шаги в поддержку Украины, ее суверенитет и территориальную целостность.

Президент отметил, что Перу голосовала за ключевые резолюции ООН и прекращение статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).

"Призвал сделать еще один шаг в поддержку Украины и справедливого мира – принять участие в Саммите мира в Швейцарии. Это усилит представительство Латинской Америки" , – сообщил он.

Зеленский также пригласил президента Перу посетить Украину.