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МЗС України: Внаслідок зіткнення потягів у Чехії загинули дві українки
Внаслідок лобового зіткнення потягів у Чехії, один з яких – пасажирський експрес з причепними вагонами до Чопа, загинули дві громадянки України. Про це заявили в МЗС України, повідомляє Європейська правда.
Міністерство закордонних справ повідомило, що серед чотирьох загиблих є громадяни України.
"За попередньою інформацією, загинули чотири особи. Серед них – дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється", – розповіли у пресслужбі.
"Консульська посадова особа консульства України у Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами", – додали у повідомленні.
Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що не отримувала інформації про українців серед загиблих і травмованих, а причіпні вагони до Чопа їхали в середині потяга, тоді як найбільше постраждав перший вагон за локомотивом.
За оновленою інформацією, пасажирів з травмами загалом 34, їх госпіталізували до лікарень у Пардубіце і Градеці Краловому. Чеські ЗМІ на цей час пишуть про 27 госпіталізованих, серед яких діти. Троє людей у важкому стані.