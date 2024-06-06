МЗС України: Внаслідок зіткнення потягів у Чехії загинули дві українки

Внаслідок лобового зіткнення потягів у Чехії, один з яких – пасажирський експрес з причепними вагонами до Чопа, загинули дві громадянки України. Про це заявили в МЗС України, повідомляє Європейська правда.

Міністерство закордонних справ повідомило, що серед чотирьох загиблих є громадяни України.

"За попередньою інформацією, загинули чотири особи. Серед них – дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється" , – розповіли у пресслужбі.

"Консульська посадова особа консульства України у Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами" , – додали у повідомленні.

Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що не отримувала інформації про українців серед загиблих і травмованих, а причіпні вагони до Чопа їхали в середині потяга, тоді як найбільше постраждав перший вагон за локомотивом.

За оновленою інформацією, пасажирів з травмами загалом 34, їх госпіталізували до лікарень у Пардубіце і Градеці Краловому. Чеські ЗМІ на цей час пишуть про 27 госпіталізованих, серед яких діти. Троє людей у важкому стані.