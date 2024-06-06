МИД Украины: В результате столкновения поездов в Чехии погибли две украинки

В результате лобового столкновения поездов, один из которых – пассажирский экспресс с прицепными вагонами до Чопа, погибли две гражданки Украины. Об этом заявили в МИД Украины, сообщает Европейская правда.

Министерство иностранных дел сообщило, что среди четырех погибших есть граждане Украины.

"По предварительной информации, погибли четыре человека. Среди них – две гражданки Украины, гражданство других погибших уточняется" , – рассказали в пресс-службе.

"Консульское должностное лицо консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами" , – добавили в сообщении.

Ранее "Укрзализныця" сообщала, что не получала информации об украинцах среди погибших и травмированных, а прицепные вагоны в Чоп ехали в середине поезда, тогда как больше всего пострадал первый вагон за локомотивом.

По обновленной информации, пассажиров с травмами – 34, их доставили в больницы в Пардубице и Градеце Краловом. Чешские СМИ в настоящее время пишут о 27 госпитализированных, среди которых дети. Три человека – в тяжелом состоянии.