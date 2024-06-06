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ГУР знищило у Криму російський буксир "Сатурн"
6 червня спецпідрозділ 9 департаменту Головного управління розвідки Міноборони біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 "Сатурн" або "Протей".
Про це повідомили в ГУР МО.
Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.
"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії", – йдеться в повідомленні.
Раніше про ураження буксира повідомив представник ГУР Андрій Юсов.