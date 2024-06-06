ГУР знищило у Криму російський буксир "Сатурн"

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6 червня спецпідрозділ 9 департаменту Головного управління розвідки Міноборони біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 "Сатурн" або "Протей".

Про це повідомили﻿ в ГУР МО.

Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.

"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії" , – йдеться в повідомленні.

#працюєГУР



✔️ «Сатурн» більше не попливе ― спецпризначенці ГУР знищили російський буксир



???? https://t.co/nEMfXyAfJa pic.twitter.com/kNoQ4GRNxa — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) June 6, 2024

Раніше про ураження буксира повідомив представник ГУР Андрій Юсов.