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ГУР знищило у Криму російський буксир "Сатурн"

ГУР знищило у Криму російський буксир "Сатурн"
Фото: Alex omen

6 червня спецпідрозділ 9 департаменту Головного управління розвідки Міноборони біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 "Сатурн" або "Протей".     

Про це повідомили﻿ в ГУР МО.

Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.  

"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії", – йдеться в повідомленні.

Раніше про ураження буксира повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

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