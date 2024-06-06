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ГУР уничтожило в Крыму российский буксир "Сатурн"
6 июня спецподразделение 9 департамента Главного управления разведки Минобороны у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей".
Об этом сообщили в ГУР МО.
В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено.
"Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в черноморской акватории", – сообщили в ГУР.
Ранее о поражении буксира сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.