Шольц: На Саміті миру не йтиметься про переговори з РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц применшив очікування від мирного саміту, який відбудеться у Швейцарії в середині червня. При цьому він розповів про цілі зустрічі, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Там не буде мирних переговорів. Ми все ще далекі від цього, поки Росія вірить, що зможе досягти своїх цілей на полі бою" , - заявив він.

За словами канцлера, йдеться про залучення країн усього світу, щоб дати зрозуміти Москві, що міжнародне право і Статут ООН діють. Він підкреслив, що Росія повинна вивести свої війська з України.

"Бундесвер має бути посилений, а Україна повинна отримати допомогу. Але в тому, що громадяни турбуються про мир, немає нічого наївного або непристойного" , - додав Шольц.

Саміт миру﻿

Наприкінці наступного тижня у Швейцарії відбудеться саміт миру, в якому можуть взяти участь представники понад 150 країн. Очікується, що на саміті обговорюватимуть формулу миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.

При цьому агресор Росія не була запрошена на саміт. В Офісі президента вважають, що присутність російської сторони може негативно вплинути на пошук рішень і завадить досягненню мирних цілей.

Однак частина країн відмовилися від участі в конференції, заявляючи про те, що для досягнення миру в саміті мають брати участь обидві сторони конфлікту.