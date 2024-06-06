Армія РФ просунулися біля Новопокровського, Архангельського та в Красногорівці - Deep State

Російським окупантам вдалося просунутися у Красногорівці, а також біля Архангельського та Новопокровського Донецької області. Посилаючись на дані аналітиків DeepState, повідомляє Новое время.

Напрями просування ворога вказані на карті.

DeepState

DeepState

DeepState

Нагадаємо, 4 травня росіяни вдруге заявили про захоплення Красногорівського вогнетривкого заводу. У відповідь речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин заявив, що окупанти на заводі перебувають під вогневим контролем українських військових.

6 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що основні ударні сили російських окупантів наразі зосереджені на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати українську оборону та вийти до Курахового та Покровська.

8 травня Волошин заявив, що російські окупанти прорвалися до Красногорівки Донецької області та «засіли» на території заводу, але Сили оборони їх заблокували.

9 травня офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що Красногорівка знаходиться під повним контролем Сил оборони України, додавши, що жодних «сірих зон» там немає.

Того ж дня Волошин заявив, що Сили оборони знищили частину російських штурмових груп, яким вдалося прорватися на вогнетривкий завод у Красногорівці Донецької області.

12 травня спікер ОСУВ Хортиця заявив, що окупанти не залишають спроб штурмувати Красногорівку, а частина окупантів залишається без підтримки та постачання боєприпасів на вогнетривкому заводі, відрізана бійцями ЗСУ.

У зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) за 24 травня повідомляється, що кадри, опубліковані 22 та 23 травня, демонструють просування військ РФ у південно-західній та східній частині Красногорівки.