Армия РФ продвинулись возле Новопокровского, Архангельского и в Красногоровке - Deep State

Российским оккупантам удалось продвинуться в Красногоровке, а также возле Архангельского и Новопокровского Донецкой области. Ссылаясь на данные аналитиков DeepState, сообщает Новое время.

Направления продвижения врага указаны на карте.

DeepState

DeepState

DeepState

Напомним, 4 мая россияне во второй раз заявили о захвате Красногоровского огнеупорного завода. В ответ спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин заявил, что оккупанты на заводе находятся под огневым контролем украинских военных.

6 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что основные ударные силы российских оккупантов сейчас сосредоточены на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается прорвать украинскую оборону и выйти к Курахово и Покровску.

8 мая Волошин заявил, что российские оккупанты прорвались в Красногоровку Донецкой области и «засели» на территории завода, но Силы обороны их заблокировали.

9 мая офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что Красногоровка находится под полным контролем Сил обороны Украины, добавив, что никаких «серых зон» там нет.

В тот же день Волошин заявил, что Силы обороны уничтожили часть российских штурмовых групп, которым удалось прорваться на огнеупорный завод в Красногоровке Донецкой области.

12 мая спикер ОСУВ Хортица заявил, что оккупанты не оставляют попыток штурмовать Красногоровку, а часть оккупантов остается без поддержки и поставок боеприпасов на огнеупорном заводе, отрезанная бойцами ВСУ.

В сводке американского Института изучения войны (ISW) за 24 мая сообщается, что кадры, опубликованные 22 и 23 мая, демонстрируют продвижение войск РФ в юго-западной и восточной части Красногоровки.