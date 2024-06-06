Укргідроенерго готує позов до Міжнародного арбітражу щодо Каховської ГЕС

ПрАТ Укргідроенерго планує подати позов до Міжнародного арбітражного суду проти Росії з вимогою відшкодування збитків від руйнування Каховської гідроелектростанції. Про це заявив генеральний директор ПрАТ Укргідроенерго Ігор Сирота, повідомляє Новое время.

«Нещодавно ми відправили Росії повідомлення, що звертаємось до арбітражного міжнародного суду і будемо подавати позов щодо втраченої вигоди і вартості будівництва й відновлення станції. Ми вимагатимемо від агресора компенсації збитків. Попередньо це близько 2,5 млрд доларів» , — сказав Сирота.

Крім того, Укргідроенерго вже подало позов до Європейського Суду з прав людини проти Росії щодо компенсації збитків, нанесених в результаті неспровокованої воєнної агресії росії проти України. У цьому позові йдеться не лише про Каховську ГЕС, але й про недобудовану вітрову електростанцію на острові Зміїний. Загальна сума збитків за позовом — 17 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 6 червня війська РФ підірвали Каховську ГЕС, яку контролювали понад рік.

Міста і села нижче по Дніпру затопило повністю або частково, понад 75 людей загинули.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський теракт на Каховській ГЕС найбільшою рукотворною екологічною катастрофою в Європі за десятки років.