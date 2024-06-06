Укргидроэнерго готовит иск в Международный арбитраж, касательно Каховской ГЭС

ЧАО Укргидроэнерго планирует подать иск в Международный арбитражный суд против России с требованием возмещения убытков от разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил генеральный директор ЧАО Укргидроэнерго Игорь Сирота, сообщает Новое время.

«Недавно мы отправили России сообщение, что обращаемся в арбитражный международный суд и будем подавать иск относительно упущенной выгоды и стоимости строительства и восстановления станции. Мы будем требовать от агрессора компенсации убытков. Предварительно это около 2,5 млрд долларов» , — сказал Сирота.

Кроме того, Укргидроэнерго уже подало иск в Европейский Суд по правам человека против России о компенсации убытков, нанесенных в результате неспровоцированной военной агрессии России против Украины. В этом иске речь идет не только о Каховской ГЭС, но и о недостроенной ветровой электростанции на острове Змеиный. Общая сумма убытков по иску — 17 млрд грн

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично, более 75 человек погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.