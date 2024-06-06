Укрнафта вироблятиме електроенергію на газі

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Укрнафта почне будувати маневрову генерацію електроенергії – газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції. З посиланням на пресслужбу компанії, повідомляє ЛігаБізнес.

Джерелом енергії буде газ, який видобуває компанія паралельно з нафтою.

"Це органічний крок компанії щодо розширення ланцюжка доданої вартості, коли не газ продається як товар, а безпосередньо електроенергія. В середньостроковій перспективі це дасть змогу підтримати енергосистему України, що постраждала від атак російських терористів" , – йдеться в повідомленні.

Гроші на будівництво електростанцій компанія отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку.