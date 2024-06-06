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Укрнафта будет производить электроэнергию на газе
Укрнафта начнет строить маневренную генерацию электроэнергии – газопоршневые и газотурбинные теплоэлектростанции. Со ссылкой на пресс-службу компании, сообщает Лига.Бизнес.
Источником энергии будет газ, добываемый компанией параллельно с нефтью.
"Это органический шаг компании по расширению цепочки добавленной стоимости, когда не газ продается как товар, а непосредственно электроэнергия. В среднесрочной перспективе это позволит поддержать энергосистему Украины, пострадавшую от атак российских террористов", — говорится в сообщении.
Деньги на строительство электростанций компания получит от Европейского банка реконструкции и развития.