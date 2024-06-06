Укрнафта будет производить электроэнергию на газе

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Укрнафта начнет строить маневренную генерацию электроэнергии – газопоршневые и газотурбинные теплоэлектростанции. Со ссылкой на пресс-службу компании, сообщает Лига.Бизнес.

Источником энергии будет газ, добываемый компанией параллельно с нефтью.

"Это органический шаг компании по расширению цепочки добавленной стоимости, когда не газ продается как товар, а непосредственно электроэнергия. В среднесрочной перспективе это позволит поддержать энергосистему Украины, пострадавшую от атак российских террористов" , — говорится в сообщении.

Деньги на строительство электростанций компания получит от Европейского банка реконструкции и развития.