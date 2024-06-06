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Прем'єр Франції не бачить табу у питанні про відправлення інструкторів до України
Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь, коментуючи можливість відправки військових інструкторів до України, заявив, що це питання, яке "не є табу". Його слова наводить видання Sud Ouest, повідомляє Ліга.net.
Також очільник французького уряду порушив питання підтримки Києва з боку Парижа.
"Ми робимо це тому, що вони борються за цінності, які ми захищаємо. Свободу, демократію, цінності, за які люди, які не були французами, молоді люди, прийшли битися за нас тут у 1944 році", – наголосив він, маючи на увазі висадку союзників в Нормандії в роки Другої світової війни.
Водночас Атталь запевнив, що у Парижа немає планів щодо відправлення до України військ.
"Є простий спосіб припинити цю війну, і це якщо Росія виведе війська, які вона направила в Україну в лютому 2022 року, тому що саме росіяни несуть відповідальність за ескалацію", – зазначив французький прем’єр.