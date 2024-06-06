Премьер Франции не видит табу в вопросе об отправке инструкторов в Украину

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, комментируя возможность отправки военных инструкторов в Украину, заявил, что это вопрос, который "не является табу". Его слова приводит издание Sud Ouest, сообщает Лига.net.

Также глава французского правительства поднял вопрос поддержки Киева со стороны Парижа.

"Мы делаем это потому, что они борются за ценности, которые мы защищаем. Свободу, демократию, ценности, за которые люди, которые не были французами, молодые люди, пришли сражаться за нас здесь в 1944 году" , — подчеркнул он, подразумевая высадку союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны.

В то же время Атталь заверил, что у Парижа нет планов по отправке в Украину войск.