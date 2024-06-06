Суд зобов'язав підрядника повернути мільярд гривень на реконструкцію Шулявського мосту

Господарський суд міста Києва задовольнив позов про стягнення до держбюджету понад 1 млрд грн із переможця тендеру на реконструкцію Шулявського шляхопроводу. Про це поінформувала Київська міська прокуратура, повідомляє ЛігаБізнес.

На початку лютого Київська міська прокуратура подала позов до ТОВ "Північно-український будівельний альянс" з вимогою повернути 1,1 млрд грн, отриманих за виконані роботи.

У 2018 році комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" за результатами тендеру замовило в Альянсу будівництво Шулявського мосту за 598,50 млн грн. Потім ціна робіт зросла майже удвічі, і станом на початок 2024 року компанія вже отримала понад 1,1 млрд грн.

У 2019 році Антимонопольний комітет визнав, що Альянс переміг на тендері в результаті змови.

Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави про визнання недійсними рішення тендерного комітету, договору генерального підряду та застосування відповідних наслідків шляхом стягнення зазначеної суми в дохід держави.

4 червня 2024 року суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позов у повному обсязі, йдеться в повідомленні.

На початку травня стало відомо, що Київська міська військова адміністрація відкоригувала вартість проєкту реконструкції Шулявського шляхопроводу. Вона зросла майже до 2,45 млрд грн.

На самому початку будівництва вартість становила 599 млн грн. Згідно з проєктом реконструкції від жовтня 2019 року, ремонт коштував 1,05 млрд грн. Вартість, розрахована за цінами кінця березня 2020-го, становила вже 1,99 млрд грн.