Суд обязал подрядчика вернуть миллиард грн, выделенный на реконструкцию Шулявского моста

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о взыскании в госбюджет более 1 млрд грн с победителя тендера на реконструкцию Шулявского путепровода. Об этом информировала Киевская городская прокуратура, сообщает Лига.Бизнес.

В начале февраля Киевская городская прокуратура подала иск в ООО "Северо-украинский строительный альянс" с требованием вернуть 1,1 млрд грн, полученных за выполненные работы.

В 2018 году коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" по результатам тендера заказало у Альянса строительство Шулявского моста за 598,5 млн грн. Затем цена работ выросла почти вдвое, и по состоянию на начало 2024 года компания уже получила более 1,1 млрд грн.

В 2019 году Антимонопольный комитет признал, что Альянс победил на тендере в результате сговора.

Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском в интересах государства о признании недействительными решения тендерного комитета, договора генерального подряда и применения соответствующих последствий путем взыскания указанной суммы в доход государства.

4 июня 2024 года суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск в полном объеме, говорится в сообщении.

В начале мая стало известно, что Киевская городская военная администрация скорректировала стоимость проекта реконструкции Шулявского путепровода. Она выросла почти до 2,45 млрд грн.

В самом начале строительства стоимость составила 599 млн грн. Согласно проекту реконструкции с октября 2019 года, ремонт стоил 1,05 млрд грн. Стоимость, рассчитанная по ценам конца марта 2020 года, составила уже 1,99 млрд грн.