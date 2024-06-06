У Часовому Яру рятувальники більше не можуть працювати через постійні обстріли - ГВА

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Часовому Яру Донецької області вже не можуть працювати через постійну небезпеку. Ситуація з постачанням ліків у громаді також залишається складною. Про це розповів начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли є періоди між обстрілами, тоді ще можливо працювати, але коли йде постійний обстріл і коли тільки бачать автівку, тим більше не цивільну, а спецпризначення, ви ж розумієте, що ця автівка стає їхньою ціллю. На жаль, якщо і можна загасити, то тільки власними силами" , - сказав він.

Евакуація триває

Чаус зазначив, що в громаді досі залишаться 664 людини, однак там триває евакуація.

"Є певні відпрацьовані шляхи вивезення людей. Ці люди не живуть в одному місці, тут немає скупчення, люди розкидані по всіх мікрорайонах громади. Із всіх людей, які залишились в громаді, повірте, з кожним із них військові адміністрації, наші колеги не один раз відпрацювали тему евакуації, фактично з кожним, хто залишився ця розмова проводилась і не один раз ", - розповів очільник МВА.

Людей наразі вивозять на Рівненщину.

Ситуація з ліками та медициною у місті