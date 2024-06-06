В Часовом Яре спасатели больше не могут работать из-за постоянных обстрелов - ГВА

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Часовом Яру Донецкой области уже не могут работать из-за постоянной опасности. Ситуация с поставками лекарств в громаде также остается сложной. Об этом рассказал начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда есть периоды между обстрелами, тогда еще возможно работать, но когда идет постоянный обстрел и когда только видят машину, тем более не гражданскую, а спецназначения, вы же понимаете, что эта машина становится их целью. К сожалению, если и можно потушить, то только собственными силами" , - сказал он.

Эвакуация продолжается

Чаус отметил, что в громаде до сих пор останутся 664 человека, однако там продолжается эвакуация.

"Есть определенные отработанные пути вывоза людей. Эти люди не живут в одном месте, здесь нет скопления, люди разбросаны по всем микрорайонам громады. Из всех людей, которые остались в громаде, поверьте, с каждым из них военные администрации, наши коллеги не один раз отработали тему эвакуации, фактически с каждым, кто остался этот разговор проводился и не один раз" , - рассказал глава ГВА.

Людей сейчас вывозят на Ривненщину.

Ситуация с лекарствами и медициной в городе