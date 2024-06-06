Держава роздасть гранти фермерам: хто і за що зможе отримати

Кабмін виділить малим агровиробникам грантові кошти на обробку землі та вирощування худоби. Відповідне розпорядження № 495-р КМУ затверджено 4 липня, повідомляє Новое время.

Воно передбачає, що фінансову підтримку можуть отримати аграрії, які мають у власності або користуванні до 120 га землі; містять до 100 корів або до 500 маточного поголів'я кіз чи овець.

За рахунок додатково спрямованих Мінагрополітики коштів сільгоспвиробник може отримати таку підтримку:

4000 грн на один гектар оброблюваних угідь;

7000 грн на одну корову всіх напрямків продуктивності;

2000 грн на одну голову кіз чи овець.

Заявки на отримання допомоги прийматимуть через Державний аграрний реєстр.

Про початок прийому заявок буде повідомлено на сайті Мінагрополітики. Орієнтовно реєстрація розпочнеться наприкінці червня.