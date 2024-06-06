Государство раздаст гранты фермерам: кто и за что сможет получить

Кабмин выделит малым агропроизводителям грантовые средства на обработку земли и выращивание скота.﻿ Соответствующее распоряжение № 495-р КМУ утверждено 4 июля, сообщает Новое время.

Оно предусматривает, что финансовую поддержку могут получить аграрии, которые имеют в собственности или пользовании до 120 га земли; содержат до 100 коров или до 500 маточного поголовья коз или овец.

За счет дополнительно направленных Минагрополитики средств сельхозпроизводитель может получить такую поддержку:

4000 грн на один гектар обрабатываемых угодий;

7000 грн на одну корову всех направлений продуктивности;

2000 грн на одну голову коз или овец.

Заявки на получение помощи будут приниматься через Государственный аграрный реестр.

О начале приема заявок будет сообщено на сайте Минагрополитики. Ориентировочно регистрация начнется в конце июня.