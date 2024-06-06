Подписка за 50% - летняя акция!
Государство раздаст гранты фермерам: кто и за что сможет получить
Кабмин выделит малым агропроизводителям грантовые средства на обработку земли и выращивание скота. Соответствующее распоряжение № 495-р КМУ утверждено 4 июля, сообщает Новое время.
Оно предусматривает, что финансовую поддержку могут получить аграрии, которые имеют в собственности или пользовании до 120 га земли; содержат до 100 коров или до 500 маточного поголовья коз или овец.
За счет дополнительно направленных Минагрополитики средств сельхозпроизводитель может получить такую поддержку:
- 4000 грн на один гектар обрабатываемых угодий;
- 7000 грн на одну корову всех направлений продуктивности;
- 2000 грн на одну голову коз или овец.
Заявки на получение помощи будут приниматься через Государственный аграрный реестр.
О начале приема заявок будет сообщено на сайте Минагрополитики. Ориентировочно регистрация начнется в конце июня.
«Кроме того, увеличен уставный капитал Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Это существенно снизит риски для банков при кредитовании и будет стимулировать банки сотрудничать с малыми и средними сельхозпроизводителями», — добавили в КМУ.