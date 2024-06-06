Ізраїль завдав удару по школі ООН у Газі, мінімум 45 загинувших - CNN

У ніч проти четверга, 6 червня, ЦАХАЛ завдав ракетного удару по школі під управлінням ООН у секторі Газа. За даними влади палестинського анклаву, внаслідок обстрілу загинули щонайменше 45 людей. Ізраїль підтвердив авіаудар, стверджуючи, що військові цілилися об'єктом ХАМАС усередині школи. Про це пише CNN, повідомляє Новое время.

Зазначається, що в школі, якою керує Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA), на момент удару перебували переміщені особи з табору біженців Нусейрат.

За інформацією агентства, до школи потрапили щонайменше три ракети, які пробили триповерхову будівлю. За попередньою інформацією, у цьому закладі перебувало близько 20 000 переміщених осіб, які знайшли притулок у школі, її дворі та на прилеглій території.

Керівництво розташованої поряд лікарні Мучеників Аль-Акса заявило, що кількість жертв може зрости, оскільки у четвер вранці постраждалих досі привозили до лікарні.

Як пише CNN, у своїй заяві Армія оборони Ізраїлю повідомила, що вжила «багато заходів» для мінімізації небезпеки напередодні удару, включаючи повітряне спостереження та використання «додаткових точних розвідувальних даних».