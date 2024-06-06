Израиль нанес удар по школе ООН в Газе, минимум 45 погибших - CNN

В ночь на четверг, 6 июня, ЦАХАЛ нанес ракетный удар по школе под управлением ООН в секторе Газа. По данным властей палестинского анклава, в результате обстрела погибли по меньшей мере 45 человек. Израиль подтвердил авиаудар, утверждая, что военные целились по объекту ХАМАС внутри школы. Об этом пишет CNN, сообщает Новое время.

Отмечается, что в школе, которой руководит Агентство ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA), на момент удара находились перемещенные лица из лагеря беженцев Нусейрат.

По информации агентства, в школу попали по меньшей мере три ракеты, которые пробили трехэтажное здание. По предварительной информации, в этом заведении находилось около 20 000 перемещенных лиц, которые нашли убежище в школе, ее дворе и на прилегающей территории.

Руководство расположенной рядом больницы Мучеников Аль-Акса заявило, что количество жертв может возрасти, поскольку в четверг утром пострадавших все еще привозили в больницу.

Как пишет CNN, в своем заявлении Армия обороны Израиля сообщила, что приняла «много мер» для минимизации опасности накануне удара, включая воздушное наблюдение и использование «дополнительных точных разведывательных данных».