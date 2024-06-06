На Саміті миру Японію представлятиме прем'єр-міністр Кісіда

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда візьме участь у саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15 червня, щоб обговорити мирний план для України.﻿ Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Есімаса Хаясі. З посиланням на Goo, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Він підкреслив значущість мирного саміту, заявивши, що це важлива зустріч для демонстрації підтримки зусиль України з боку міжнародної спільноти.

Дипломатична зустріч високого рівня щодо України запланована на 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що в ній візьмуть участь понад 150 делегацій із різних країн світу.

У центрі уваги саміту, як передбачається, опиниться формула миру, запропонована українським президентом Володимиром Зеленським.

Раніше свою участь у саміті миру підтвердив Сінгапур.