На Саммите мира Японию будет представлять премьер-министр Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида примет участие в саммите мира, который состоится в Швейцарии 15 июня, чтобы обсудить мирный план для Украины.﻿ Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси. Со ссылкой на Goo, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Он подчеркнул значимость мирного саммита, заявив, что это важная встреча для демонстрации поддержки усилий Украины со стороны международного сообщества.

Дипломатическая встреча высокого уровня по Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. Ожидается, что в ней примут участие свыше 150 делегаций из разных стран мира.

В центре внимания саммита, как предполагается, окажется формула мира, предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее свое участие в саммите мира подтвердил Сингапур.