Зеленський прибув з візитом до Франції

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де візьме участь у відзначенні 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

Про це йдеться﻿ в Telegram-каналі Зеленського.

"Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя" , – йдеться в повідомленні.

Президент назвав відзначення річниці висадки союзників у Нормандії "особливою подією, узяти участь у якій для нас дуже почесно".

"Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз" , – йдеться в повідомленні Зеленського.

Зеленського під час візиту супроводжує його дружина Олена.