Передплата за 50% - літня акція!
Зеленський прибув з візитом до Франції
Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де візьме участь у відзначенні 80-річчя висадки союзників у Нормандії.
Про це йдеться в Telegram-каналі Зеленського.
"Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя", – йдеться в повідомленні.
Президент назвав відзначення річниці висадки союзників у Нормандії "особливою подією, узяти участь у якій для нас дуже почесно".
"Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", – йдеться в повідомленні Зеленського.
Зеленського під час візиту супроводжує його дружина Олена.