Зеленский прибыл с визитом во Францию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию, где примет участие в праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

"Нормандия. Впереди – важные меры и встречи для укрепления нашего государства и усиления единства всех, кто уважает человеческие ценности и жизнь" , – говорится в сообщении.

Президент назвал празднование годовщины высадки союзников в Нормандии "особым событием, принять участие в котором для нас очень почетно".

"Эта мера и сегодняшний день напоминает о смелости и решительности, проявленных ради свободы и демокр ﻿﻿ атии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас" , – говорится в сообщении Зеленского.

Зеленского во время визита сопровождает его супруга Елена.