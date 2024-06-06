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Зеленский прибыл с визитом во Францию

Зеленский прибыл с визитом во Францию
Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию, где примет участие в праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

"Нормандия. Впереди – важные меры и встречи для укрепления нашего государства и усиления единства всех, кто уважает человеческие ценности и жизнь", – говорится в сообщении.

Президент назвал празднование годовщины высадки союзников в Нормандии "особым событием, принять участие в котором для нас очень почетно".

"Эта мера и сегодняшний день напоминает о смелости и решительности, проявленных ради свободы и демокр﻿﻿атии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", – говорится в сообщении Зеленского.

Зеленского во время визита сопровождает его супруга Елена.

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