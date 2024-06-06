Нардеп озвучив потреби в мобілізації на 2024 рік

За даними військових, потреба у мобілізації українців у 2024 році становить 110 тис. осіб. Про це заявив народний депутат України, заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко, повідомляє Укрінформ.

"Під час планування контрнаступу під керівництвом головнокомандувача Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 тис. осіб, допомога від міжнародних партнерів, на жаль, затримувалась" , - нагадав він.

За словами політика, коли новим головнокомандувачем ЗСУ був призначений Олександр Сирський, був затверджений план оборони на 2024 рік, який не передбачав залучення такої великої кількості нових військових.

Горбенко акцентував, що для забезпечення призову 500 тис. осіб необхідна зброя та величезний фінансовий ресурс для навчання й утримання новобранців.